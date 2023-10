Christian Rach im Riverboat: Wegen einer Rechnung hat er schon mal eine Frau sitzen lassen!

Starkoch und Restauranttester Christian Rach (66) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © Georg Wendt/dpa

Angefangen hatte es während seines Studiums in Mathematik und Philosophie, wie sich Rach im Gespräch mit Klaus Brinkbäumer (56) erinnert. Er selbst sei nicht aus reichem Hause gekommen, habe sich stets etwas dazu verdienen müssen. "Was macht man als Student? Man arbeitet in der Kneipe. Die meisten servieren. Ich hab gern in der Küche gestanden und hab dann auch gemerkt, dass mir das relativ leicht fällt."

Anders als seine Kommilitonen sei der heutige TV-Star schon damals gern gut essen gegangen, habe sein Geld oftmals gespart, um sich dann etwas gönnen zu können. Dieses Interesse habe ihn eines Abends zusammen mit seiner Freundin in ein Hamburger Restaurant namens Le Delice geführt, das zu diesem Zeitpunkt gerade einen Michelin-Stern bekommen hatte.

"Wir saßen da, ich hatte 100 Mark in der Tasche, das war unglaublich viel Geld. Und ich war so geflasht von dem, was es da auf dem Teller gab", sprang es förmlich aus Rach heraus. "Ich dachte bis dahin, ich kann was, weil die Kneipe ja immer voll war. In dem Moment hab ich gemerkt, ich kann gar nichts. Das war für mich... Um es mal mathematisch zu sagen: Die Unendlichkeit lag auf dem Teller."

Das Problem dabei: Anders als auf dem Teller fand sich die Unendlichkeit nicht auch in seinem Portemonnaie. Das Geld sollte für das gute Essen nicht ausreichen.