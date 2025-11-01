Comedian Oliver Kalkofe über Kindheit: "Ich fühlte mich immer anders als die anderen"

Leipzig - Seit Jahrzehnten ist der Komiker Oliver Kalkofe (60) aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Im " Riverboat " sprach er nun über die Ursprünge seines Humors.

Oliver Kalkofe (60) war am Freitagabend im "Riverboat" zu Gast. © IMAGO / STAR-MEDIA

In der Talkshow sprach der 60-Jährige vor allem auch über sein neues Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt", das sich um die vermeintliche "Gute, alte Zeit" dreht. Ganz nach dem Motto: "Wir hatten zwar nix, aber davon viel mehr."

Im Gespräch mit Moderator Matze Knop (50) blickte Kalkofe zurück auf seine Kindheit und Jugend: "Ich fühlte mich immer so, als würde ich nicht wirklich dazugehören. Ich fühlte mich immer anders als die anderen."

Er sei ein "stämmiges und unsportliches" Kind gewesen, was ihn noch weiter zum Außenseiter gemacht habe. Dabei sei er in frühester Kindheit sogar sehr dünn gewesen - nach einer "Aufpäppel-Kur" habe sich das dann aber schlagartig geändert: "Das war wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist."

Rückblickend habe er damals vor allem eines verspürt: Langeweile! Dafür sei der Komiker aber heute mehr als dankbar, wie er Knop erklärte: "Ich musste dann nämlich selbst kreativ werden."