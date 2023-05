Darum änderte Tagesschau-Moderator Constantin Schreiber spontan seine Verabschiedung

Constantin Schreiber (43) spricht seit Januar 2021 die Tagesschau um 20 Uhr. © NDR/Thorsten Jander

Zuletzt war Schreiber im Februar zu Gast im Riverboat mit Dagmar Berghoff (80), mit der er gemeinsam ein Buch ("Guten Abend, meine Damen und Herren") veröffentlicht hat. Mit "Glück im Unglück" schrieb er nun ein weiteres Werk. Darin fragt er sich, ob man in der aktuellen Zeit mit so vielen "Bad News" überhaupt noch glücklich sein kann.

Und Schreiber kann aus eigener Erfahrung sprechen. "Es passierte mir vor etwas über einem Jahr in einer 20-Uhr-Sendung, der Ukraine-Krieg war zwei Tage vorher ausgebrochen, ich hatte lange Tage am Stück gearbeitet - Frühdienst, Nachtdienst - und sah die Beiträge, die fliehenden Frauen und Kinder, die Zerstörung und merkte das erste Mal in meiner journalistischen Karriere, dass ich mich echt gerade zusammenreißen muss, dass man mir die Betroffenheit nicht ansieht", begann der Moderator in der aktuellen Folge des MDR-Talks.

"Es war alles so schrecklich, es war nichts Gutes in der Nachrichtenlage allgemein und ich habe mich zu etwas hinreißen lassen, was eigentlich gar nicht geht bei der Tagesschau: Ich habe spontan die Verabschiedung geändert."