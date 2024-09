Das Riverboat bringt Euch ins Schwitzen: Das sind die Gäste heute Abend

Leipzig - Das Wochenende naht – und damit auch das MDR-"Riverboat" ! Zahlreiche Gäste aus der Unterhaltungsbranche werden am Freitagabend wieder zu Gast sein und dem Moderatoren-Duo Rede und Antwort stehen.

Mit Sport kennt sich auch Ulrike von der Groeben (67) aus. Sie hat 32 Jahre lang die Zuschauer von "RTL aktuell" mit den aktuellsten Sport-News versorgt. Was sie jetzt, einen Monat nach ihrer allerletzten Sendung, so treibt, verrät sie ebenfalls im "Riverboat".

Ihr Alter Ego "Cindy aus Marzahn" lässt die Ulknudel am Freitagabend zu Hause. Stattdessen sitzt Karsten Schellenberg (61) an ihrer Seite – ihrer eigenen Aussage zufolge "der Einzige [...], der [ihr] übers Maul fahren kann".

Kim Fisher (55) und Matze Knop (49) freuen sich auf einen unterhaltsamen Talk mit ihren Gästen. © imago/Star-Media

Ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit ist Moderatorin Uta Bresan (59) bei der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" zu sehen. Seit inzwischen 30 Jahren hilft die gebürtige Dresdnerin dabei, verwaiste Tiere an Leute zu vermitteln, die ihnen ein tolles Leben bieten können.

Was ihr eigentlicher Traum vor der TV-Karriere war und welches zweite Jubiläum sie in diesem Jahr feiert, erfahren die Zuschauer ebenfalls in der Talkshow.

Außerdem sind folgende Gäste im "Riverboat" dabei:

Ulrike Kriener (69), Schauspielerin



Hannes Jaenicke (64), Schauspieler und Umweltaktivist



Christina Stürmer (42), Sängerin



Roswitha Schreiner (59), Schauspielerin



Das "Riverboat" läuft wie immer um 22 Uhr im MDR und ist im Anschluss in der Mediathek zu finden.