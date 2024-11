Deshalb wäre der "Aschenbrödel"-Film beinahe zerstört worden! "Da ist bestimmt Kokain drin"

Pavel Trávníček (74) sprach im "Riverboat" über den Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". © IMAGO / STAR-MEDIA

Da der Film eine Koproduktion der DDR und der CSSR war, musste das Drehmaterial jedes einzelnen Tages abends stets über die Grenze in die damalige Tschechoslowakei gebracht werden.

Und gleich zu Beginn der Dreharbeiten war dieser Transport Trávníčeks Aufgabe gewesen, wie er im "Riverboat" mittels eines Live-Übersetzers erzählt. Die empfindlichen Negativ-Aufnahmen hatte er in einem Samtsack verstaut.

Mit einem deutschen Taxi war er dann bis zur Grenze gefahren, dahinter wartete das tschechische Taxi auf ihn. "Ich schlenderte mit einem Sack über die Grenze, da ertönte plötzlich 'Halt, was haben Sie da in dem Sack?'", erinnert sich der 74-Jährige an den Schreck-Moment: Ein Zöllner war misstrauisch geworden.

Seine Vermutung: "Da ist bestimmt Kokain oder irgendwas anderes drin!" Und so wurde der damals junge Schauspieler Trávníček in Gewahrsam genommen, während der Sack genau untersucht wurde.