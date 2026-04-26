Detlef D! Soost blind auf einem Auge: Vier Schlaganfälle lassen ihn umdenken
Leipzig - Schlaganfälle, Trennung, Wiedervereinigung: Die vergangenen zwei Jahre wahren nicht immer einfach für den Tänzer und Choreografen Detlef D! Soost (55). In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprach er über diese prägende Zeit und was sie mit sich brachte.
Alles begann, als er vor etwa zwei Jahren mit seiner Frau in Rom gewesen ist, um ihren Geburtstag nachzufeiern.
"Und am nächsten Morgen habe ich plötzlich auf der linken Seite nichts mehr gesehen", erinnerte er sich. Nach zwei Stunden konnte er wieder normal sehen, nur die schweren Kopfschmerzen blieben länger.
In diesem Moment hatte sich Detlef noch nichts Schlimmes gedacht und die Symptome als Auswirkungen der vorigen Nacht abgetan.
In Deutschland kam dann die schockierende Diagnose: Der 55-Jährige hatte gleich vier Schlaganfälle im Sehzentrum. "Einen großen und drei kleine."
Ein Arzt stellte später fest, dass diese genetisch bedingt waren.
Diese Schlaganfälle haben ihn vor allem eines gelehrt: "Fakt ist, irgendwann gehen wir von dieser Erde. Manche früher, manche später." Mittlerweile lebt Detlef viel bewusster und lässt sich nicht mehr von Angst leiten.
Detlef D! Soost im MDR-"Riverboat": Wiedervereinigung nach Ehe-Aus
Nachdem der Schock über seine Schlaganfälle überwunden war, musste sich Detlef D! Soost vor etwa anderthalb Jahren gleich der nächsten Wahrheit stellen.
Seine Ehe mit der Sängerin und Moderatorin Kate Hall (42) kriselte gewaltig. "Wir haben festgestellt, irgendwas stimmt bei uns nicht mehr", erzählte er.
Beide hatten unterschiedliche Standpunkte und während er nicht loslassen wollte, konnte Kate nicht weiter festhalten.
"Ich hatte so Angst, die Liebe meines Lebens zu verlieren", seine Frau hingegen wollte sich weiterentwickeln.
Was folgte, war die Trennung. Doch nicht für immer. Das Paar fand nach einer Pause wieder zueinander und ist mittlerweile wieder glücklich. "Das war auch verrückt", erinnerte sich Detlef an die Zeit.
Ihr habt die aktuelle Riverboat-Folge verpasst? Kein Problem, alle spannenden Auftritte könnt Ihr auch nachträglich noch in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: Montage: IMAGO / APress; Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa