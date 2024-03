Dieser Talkshow-Auftritt zeigt Wirkung bei Axel Schulz! Geht Box-Ikone in den Dschungel?

Leipzig - Vor rund einem Monat wurde "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska (47) zur Dschungelkönigin gekürt . Am Freitagabend war sie im " Riverboat " zu Gast, um über die Zeit in der RTL-Wildnis zu sprechen.

Über ihre Erfahrung im Dschungelcamp kann Lucy Diakovska (47) nur Positives berichten. © S.Thoyah/dpa

Gegenüber Moderator Wolfgang Lippert (72) verriet die gebürtige Bulgarin, dass sie sich nicht wirklich auf den Dschungel vorbereitet und ohne jegliche Vorstellungen teilgenommen hatte.

Ihr Antrieb sei der Glaube an sich selbst gewesen: "Du kennst dich selbst, du weißt was du kannst, du weißt vor allem was für ein Mensch du bist und was du von deiner Menschlichkeit zeigen möchtest."

Wie auch den RTL-Zuschauern nicht verborgen geblieben war, schien Lucy die Zeit im Dschungel fast schon genossen zu haben - im Gegensatz zu ihren Konkurrenten, denen der Hunger und die Lebensumstände zu schaffen gemacht hatten.

Was der Sängerin besonders gut gefallen hatte, wie sie im "Riverboat" sagte, war das Ausreißen aus dem "normalen Leben" und den alltäglichen Sorgen.

Vor der Teilnahme sei sie an einen Punkt gekommen, an dem sie gemerkt hatte: "Irgendwie steht alles still. (...) Irgendwie ist da nicht so wirklich diese Lebens-Action, die dich als Mensch weiterbringt."

Und genau diese "Lebens-Action" habe sie dann in der Show gefunden.