Mit Biss zur Dschungelkrone: "Wer hätte gedacht, dass ich mal einen Penis in den Mund nehme"

Lucy Diakovska (47) wurde zur neuen Dschungelkönigin gekrönt. Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55, r.) gefällt's. © RTL/Stefan Thoyah

Denn die meiste Sendezeit hatte die 47-Jährige im Dschungelcamp nicht, stand doch das Drama um Mike Heiter (31), Kim Virgina (28) und Leyla Lahouar (27) die ganze Zeit im Vordergrund.

So richtig gestört hat die No-Angels-Sängerin dies überraschenderweise aber nicht. "Mich hat Kim auf keinen Fall genervt", erklärt sie am heutigen Montagmorgen kurz nach ihrer Krönung in einer Medienrunde.

"Ich fand es schade, dass sie den Weg nicht zueinander gefunden haben." Dennoch: "Die Zuschauer haben dann entschieden, dass sie es irgendwann satthaben."

Die meiste Zeit habe sie das Drama aber gar nicht mitbekommen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie die Neugier "mich für Privatgeschichten der anderen zu interessieren", nicht besitze.

Und genau diese Einstellung war es am Ende wohl auch, die sie zum Sieg führte. Kurz davor allerdings stand noch ihre letzte Prüfung an - eine mit viel Essen.

Egal ob Tarantel, Skorpion, Schweine-Uterus, Krokodilherz oder Bullenpenis, die 47-Jährige biss sich im wahrsten Sinne durch. "Wer hätte das gedacht, dass ich mal einen Penis in den Mund nehme?", scherzte die offen homosexuell lebende Lucy jetzt.