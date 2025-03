Dschungel-Vize Pierre vom gefeierten DDR-Star zum Aussätzigen: "Bin seit der Wende eine Hautfarbe"

Leipzig - Vor drei Wochen aß er im Dschungelcamp noch Krokodil-Hoden, Kamelfuß und pürierte Kuh-Vagina. Schon während dieser Ausnahmesituation wurde Pierre Sanoussi-Bliss (62) nicht müde, auf Rassismus in der deutschen Filmbranche aufmerksam zu machen. Im MDR-" Riverboat " gibt er nun Bedenkliches preis.

Im "Riverboat" rechnet Pierre Sanoussi-Bliss (62) mit der deutschen Filmindustrie ab. © IMAGO / STAR-MEDIA

Der erste Schritt zurück zur Sichtbarkeit im Fernsehen ist gemacht und doch hat sich nicht viel für den einstigen "Der Alte"-Star geändert.

Zwar zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender mittlerweile großes Interesse an dem 62-Jährigen, doch film- und fernsehtechnisch sei weiterhin tote Hose.

Der Grund dafür ist für Pierre naheliegend: "Wir (damit meint er alte schwarze Männer) sind nicht sichtbar, uns gibt es aber zu Tausenden in diesem Land."

Während sich in der Werbeindustrie bereits einiges in Richtung Vielfältigkeit getan habe, scheine es filmtechnisch eher rückwärts zu laufen. Denn zu DDR-Zeiten stellte es noch nicht annähernd ein so großes Problem dar, dass er schwarz ist.

"Ich bin wirklich erst seit der Wende eine Hautfarbe", bedauert der Zuschauerliebling.