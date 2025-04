Umstrittener Tierfilmer und ein "Rückenpapst" auf Abwegen: Diese Gäste sind heute im Riverboat

Leipzig - Das " Riverboat " legt auch in dieser Woche mit großem Staraufgebot ab! Das Moderatoren-Duo Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) dürfte dabei einiges an Redebedarf haben, denn die prominenten Gäste könnten unterschiedlicher kaum sein - und manch einer von ihnen ist definitiv nicht unumstritten.

Das Moderatoren-Duo Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) begrüßt auch in dieser Woche wieder zahlreiche prominente Gäste. © MDR/Kirsten Nijhof

Denn neben dem "Rückenpapst" Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer (72, japp, Bruder von Sänger Herbert Grönemeyer) wird unter anderem auch Tierfilmer Andreas Kieling (65) in einem der Gästesessel Platz nehmen.

Der Abenteurer war vor zwei Jahren in die Schlagzeilen geraten, nachdem er kurz vor Beginn der dritten Staffel "7 vs. Wild" aus der Show geworfen wurde. Kieling wurden damals Grenzüberschreitungen gegenüber seiner Kollegin Ann-Kathrin Bendixen (25) vorgeworfen. Die Geschehnisse sorgten besonders in den sozialen Netzwerken für heftige Diskussionen.

Bendixen und Kieling erklärten schließlich, dass der Sachverhalt für sie erledigt sei. Der Dokumentarfilmer wurde in der Sendung kurzfristig durch Internetstar Jan Schlappen ersetzt.

Kieling wurde in seinem Leben bereits mehrfach von Bären angegriffen und überlebte sogar den Biss einer Schwarzen Mamba. Zuletzt war er mit seiner Tour "Mein Leben mit den wilden Tieren" in Ostdeutschland unterwegs und hatte dort über seine Erfahrungen gesprochen. An Gesprächsthemen mangelt es hier definitiv nicht!