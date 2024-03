Emotionaler Abend für Puhdys-Legende Dieter "Maschine" Birr: "Waren ein Leben lang beste Freunde"

Dieter "Maschine" Birr (80) war am Freitag im MDR-"Riverboat" zu Gast und erlebte einen emotionalen Abend. © IMAGO / STAR-MEDIA

Am vergangenen Montag stand der 80. Geburtstag des Ostrock-Urgesteins an. Passend zum Anlass stimmt Moderatorin Kim Fisher (54) "Happy Birthday" an, da stehen ihm zum ersten Mal ein paar Tränchen in den Augen.

Nur um seine kassierte Rente nicht zurückzahlen zu müssen, lasse er die falschen Angaben in der Geburtsurkunde nicht mehr ändern, scherzt er im nächsten Moment schon wieder.

Alt fühlt er sich also offenbar nicht. "Ich liebe das Leben und ich hab noch eine Menge vor. Ich bin ja noch ein junger Mensch, mal sehen, was noch alles passiert."

Gerade erst ist er von einer dreiwöchigen Reise mit seiner Frau aus Südamerika wiedergekommen. Sylvia hat er einst in Neubrandenburg kennengelernt und nach 119 Tagen geheiratet. Seit 45 Jahren sind die beiden ein Paar.

"Ich wollte ja nie wieder heiraten, ich war ja schon mal verheiratet und wollte das eigentlich gar nicht mehr, aber dann ist doch alles anders gekommen, ja", grinst er verschmitzt. Das muss Liebe sein.