"Das ist jetzt irgendwie vorbei": Muss Biathlon-Legende die TV-Karriere beenden?

Leipzig - Er ist mehrfacher Biathlon-Weltcupsieger - da verwundert es kaum, dass Ex-Profisportler Erik Lesser (37) auch während der am 6. Februar beginnenden Olympischen Winterspiele mit seiner Expertise im Fernsehen zu sehen sein wird. Doch mit der TV-Karriere könnte es nun schon bald vorbei sein, wie er jetzt im MDR-"Riverboat" verriet.

Erik Lesser (37, r.) und Arnd Peiffer (38) sind beide als Biathlon-Experten für das Erste tätig. Aber wie lange noch? © Hendrik Schmidt/dpa

Kaum hatte der gebürtige Thüringer seine Biathlon-Karriere im Jahr 2022 beendet, war er auch schon als Experte für Das Erste im Einsatz. Das könnte sich in Zukunft deutlich schwieriger gestalten.

Denn eigentlich hat er ja nach seinem Karriere-Ende die Trainerlaufbahn eingeschlagen, absolvierte drei Jahre seine Ausbildung an der Trainerakademie in Köln und "war so ein bisschen vogelfrei", wie er es im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (56) bezeichnete.

"Das ist jetzt irgendwie vorbei, ich habe im Oktober meinen Diplom-Trainer gemacht, bin fertig und jetzt sagt der Verband: 'Wir brauchen dich'", so Lesser.

"Wenn ich beim Deutschen Skiverband in der Juniorenmannschaft angefragt werde, vielleicht auch in der B-Mannschaft, dann beißt sich das so ein bisschen, als Experte da zu arbeiten", gab er einen Ausblick.

Ob die Anfrage tatsächlich schon so konkret hereingeflattert ist und wann er einen möglichen Trainerjob antritt, verriet der 37-Jährige allerdings noch nicht.