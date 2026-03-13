Mit Pippi Langstrumpfs Stimme: Diese Gäste sind heute an Bord des Riverboat

 1.275

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Wie immer steht am Freitag das "Riverboat" in den Startlöchern des MDR-Abendprogramms. Und wie immer sind auch in dieser Woche wieder jede Menge unterhaltsame Gäste am Start.

Eva Mattes (71) hat Inger Nilsson (heute 66) alias Pippi Langstrumpf einst ihre Stimme geliehen.
Eva Mattes (71) hat Inger Nilsson (heute 66) alias Pippi Langstrumpf einst ihre Stimme geliehen.  © Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, epa Pressensbild/epa Scanpix Sweden/dpa

So zum Beispiel die Schauspielerin Eva Mattes (71), die vielen noch als Kommissarin Klara Blum im Bodensee-"Tatort" bekannt sein dürfte. Dabei stand sie sogar schon als Kind auf Theaterbühnen und vor der Kamera.

Und wer hätte es gedacht? Die heute 71-Jährige war es, die einst in den "Pippi Langstrumpf"-Filmen der Titelheldin ihre Stimme für die deutsche Synchronisation lieh. Vielleicht erzählt sie in der beliebten Talkshow ja, wie es dazu kam.

Viel zu erzählen hat sicher auch Schauspieler und Kabarettist Dieter "Didi" Hallervorden. Immerhin hat er erst im vergangenen Jahr seinen 90. (!) Geburtstag gefeiert und kann auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken.

Trotz seines stolzen Alters hat er noch in der vergangenen Woche beim Hundeschlittenrennen "Baltic Lights" mitgemacht - er war gleichzeitig auch der älteste Teilnehmer, wurde bei der Fahrt von einem Profi unterstützt.

Ob's Spaß gemacht hat, wird er dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (56) und Wolfgang Lippert (74) sicher erzählen.

Spaß kennt kein Alter: Didi Hallervorden ist auch mit 90 noch regelmäßig bei Events zu sehen.
Spaß kennt kein Alter: Didi Hallervorden ist auch mit 90 noch regelmäßig bei Events zu sehen.  © Jens Büttner/dpa
Kim Fisher (56) und Wolfgang Lippert (74) begrüßen ihre Gäste am Freitag im "Riverboat".
Kim Fisher (56) und Wolfgang Lippert (74) begrüßen ihre Gäste am Freitag im "Riverboat".  © MDR/Stephan Flad

Jede Menge tolle Gäste im MDR-"Riverboat" am Freitagabend

Als Kathrin Globisch steht Andrea Kathrin Loewig (59) seit 27 Jahren vor der Kamera von "In aller Freundschaft".
Als Kathrin Globisch steht Andrea Kathrin Loewig (59) seit 27 Jahren vor der Kamera von "In aller Freundschaft".  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Die Schauspiel-Riege wird von "In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig (59) komplettiert, die wie Hallervorden gebürtig aus Sachsen-Anhalt stammt.

Als Oberärztin Dr. Kathrin Globisch begeistert sie seit inzwischen 27 Jahren jeden Dienstag zur Primetime die Sachsenklinik-Fans. Ob sie vielleicht so manches Set-Geheimnis mit ins "Riverboat"-Studio bringt?

Außerdem sind folgende Gäste mit an Bord:

Das "Riverboat" seht Ihr wie immer am Freitagabend um 22 Uhr im MDR und danach in der Mediathek.

Titelfoto: Bildmontage: MDR/Stephan Flad, epa Pressensbild/epa Scanpix Sweden/dpa

