"Es klang wie ein Ende": Schauspielerin Katrin Sass wollte "Goldene Henne" nicht

Leipzig - Im September wurde Schauspielerin Katrin Sass (69) mit der " Goldenen Henne " für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Dazu wäre es aber fast nicht gekommen, denn sie wollte die Preisverleihung absagen, erzählte sie im MDR "Riverboat".

Aktuell ist Katrin Sass (69) in neuen Folgen des "Usedom-Krimi" zu sehen. © IMAGO / STAR-MEDIA

Wer einen der begehrten Preise bekommt, ist streng geheim und selbst für die Nominierten eine Überraschung.

Katrin Sass war an dem Abend auch "nur" als Gast eingeladen und wusste nicht, dass sie ausgezeichnet werden würde. "Ich [...] habe überlegt: In drei Tagen drehst du, der Weg nach Leipzig ist weit - ich wollte absagen", erzählte sie Kim Fisher (56) und Matze Knop (50).

Meistens sage sie nicht Bescheid, wenn sie nachträglich absagen muss. Bei der "Goldenen Henne" war es anders. "Diese Mal dachte ich aber: Das kannst du nicht machen, ein anderer freut sich auf den Platz, deswegen habe ich die Absage geschrieben."

"Dann stand das Telefon nicht mehr still. Und ich dachte: Was ist denn jetzt los?", erinnerte sich die 69-Jährige. Um eine Absage zu verhindern, verriet der Chef der "SUPERillu" ihr schon vorher, dass sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird.

Kim Fisher nannte den Gewinn "bombastisch", aber Sass widersprach: "Wie soll das geklungen haben? Bombastisch? Nein - es klang wie Ende für mich."