Ex-Astronaut Ulrich Walter über seinen Flug ins All: "War eine sehr brenzlige Situation"

Physiker und Ex-Astronaut Ulrich Walter (69) war am Freitag zu Gast im Riverboat. © Matthias Balk/dpa

30 Jahre ist es inzwischen her, seit Ulrich Walter an Bord der Raumfähre Columbia in den Weltall gereist war. Die Erinnerungen daran habe er auch heute noch klar im Gedächtnis.

"Der Grund ist einfach der: Man macht das ja nicht jede Woche, oder einmal im Monat, sondern nur ein-, zweimal im Leben", so der Physiker am Freitag im "Riverboat". "Und das ist wie mit allem, was man nur einmal oder das erste Mal macht. Man behält eine lebendige Erinnerung daran. Wir alle erinnern uns noch an unseren ersten Kuss."



Ende April 1993 war Walter ins All aufgebrochen, um dort, in 300 Kilometer Höhe, verschiedene Experimente durchzuführen. Dem eigentlichen Start gingen dabei mehrere Versuche voraus, die jedoch immer wieder in Abbrüchen endeten, erinnerte sich der Physiker.

Einer davon, im März 1993, sei gerade einmal drei Sekunden vor dem Abheben abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt wären bereits drei Triebwerke am Laufen gewesen, eines davon jedoch "nicht so ganz", wie es der ehemalige Astronaut beschrieb.

"Wir wussten, wir kommen damit nicht in den Weltraum, also wurde der Start abgebrochen, was sehr kritisch war. Wir hatten dann freien Wasserstoff auf der Rampe und jeder weiß, was passiert, wenn da ein Funke dazwischen kommt. Also es war eine sehr brenzlige Situation."