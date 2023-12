Ex-Biathletin über heutige Generation: "Viele verbinden Leistung mit etwas Negativem!"

2014 heiratete Neuner ihren Mann Josef Holzer. Die beiden haben mittlerweile drei Kinder. © Thomas Wimmer/dpa

"Auch im Leben abseits des Leistungssports hat man mit vielen Hürden zu kämpfen. Ich will Menschen motivieren, Freude am Leisten zu entwickeln. Viele verbinden Leistung mit etwas Negativem, aber das ist es nicht, wenn du absolut dafür brennst, was du tust", weiß die 36-Jährige.

In ihrem Privatleben kann sich Neuner immer noch eine "Peak Performerin" nennen - mit ihren drei Kindern ist ihr Alltag mittlerweile gut gefüllt. "Ich gehe immer noch sehr gerne langlaufen und liebe stricken. Nach dem dritten Kind beschränkt sich die Freizeitgestaltung aber auf die fünf Wäschekörbe, die ich am Abend zusammen falten darf", schmunzelt die Bayerin.

Ihre erste Amtshandlung nach dem Karriereende war übrigens der Verkauf ihres Gewehrs.

"Schusswaffen zu Hause sind in Deutschland auf jeden Fall ein Thema. Da kommt das Landratsamt regelmäßig zur Kontrolle und guckt, ob du noch dazu befähigt bist, eine Waffe zu besitzen", erinnert sich Neuner.