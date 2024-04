Ex-Vizekanzler und "Höhle der Löwen"-Investor: Riverboat geht mit spannenden Gästen an den Start

Leipzig - Am Freitagabend flimmert wieder eine neue " Riverboat "-Folge über die Bildschirme. Und auch diesmal dürfen sich die Zuschauer auf eine bunte Mischung aus prominenten Gästen freuen.

Kim Fisher (55) und Matze Knop (49) empfangen die Promis in ihrem Studio. © MDR/Stephan Flad

Moderatorin Kim Fisher (55) wird bei dieser Sendung von ihrem Kollegen Matze Knop (49) unterstützt.

Gemeinsam werden sie sich mit Ex-Vizekanzler und SPD-Urgestein Franz Müntefering (84) unterhalten, der zuletzt aufgrund seiner Gerhard-Schröder-Kritik Schlagzeilen gemacht hat.

Bei "Maischberger" äußerte er sein Bedauern darüber, dass der Altkanzler sich nach wie vor nicht von Putin distanziert hat: "Ich kann ihn gar nicht verstehen in der Sache", so seine enttäuschten Worte. Man darf im "Riverboat" diesmal also durchaus eine politische Unterhaltung erwarten.

Mit Ralf Dümmel (57) kann sich das Publikum auf einen echten Business-Profi freuen: Seit acht Jahren ist er bereits fester Bestandteil von "Die Höhle der Löwen" und hat bislang in mehr als 85 Start-ups investiert.

Im vergangenen Jahr musste er mit der Insolvenz der Social Chain AG allerdings einen geschäftlichen Verlust verkraften.