Franziska Rubin: "Männer dürfen aussehen wie alter Frosch, wir werden aussortiert!"

Während die in Australien lebende Autorin also mit dem eigenen Altern keine Probleme hat, werden ihr von der Gesellschaft häufig blöde Kommentare gedrückt.

In ihrem neuen Buch widmet sich die Gesundheits-Expertin der zweiten Lebenshälfte. © PR

Fakt sei aber auch, dass Männer wie Frauen sich ab 30 mehr mit ihrem Lifestyle auseinandersetzen sollten.

"Unser Körper fängt ab da an, Muskeln gegen Fett auszutauschen. Ab 50 wird es noch schlimmer. Man muss kapieren, der Körper macht immer weiter und man muss etwas finden, um da gegenzuhalten", so Rubin und empfiehlt Sportarten wie etwa Boxen oder Tanzen.

Auf etwa fünf Kilo mehr sollte man sich in den Wechseljahren aber in jedem Fall einstellen. Bestimmte Lebensmittel wie getrocknete Äpfel, Kurkuma, Ingwer oder Granatapfel können dem Körper bei einer natürlichen Balance des Körpergewichts und der allgemeinen gesundheitlichen Verfassung helfen.

In ihrem neuen Buch "Magic Midlife" gibt sie noch mehr Tipps rund um die Themen Ernährung, Bewegung und Mindset in der zweiten Lebenshälfte. Das ganze Interview mit Ihr könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek ansehen.