Fußballprofi, Box-Legende und Schnecken-Züchterin: Das sind die Gäste im Riverboat!

Kim Fisher (55) hat mit ihren Gästen am Freitag mal wieder alle Hände voll zu tun. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hinter dem Ex-Fußballprofi verbirgt sich Felix Kroos (33), der nach Ende seiner sportlichen Karriere in der Bundesliga und sogar Champions League mittlerweile sein Experten-Wissen in Podcasts und Talkrunden zum Besten gibt. In einer Aufzeichnung des SWR sprach er kürzlich über die ständigen Vergleiche mit seinem Bruder Toni Kroos (34).

"Es gab halt Momente, da hab ich Tore gemacht und nach jedem Tor hieß es: 'Oh, der schießt ja wie der Bruder und spielt wie der Bruder' und dann gab es Spiele, da hast du sch... gespielt und da hast du zehn Meter übers Tor geschossen: 'Ja, ist ja nur der kleine Bruder'", berichtete der Sportler im Gespräch mit dem SWR-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". Darüber wird er bestimmt auch mehr in der Talkrunde des Riverboats am Freitag sprechen!

Mit sportlichem Druck kennt sich auch Box-Ikone Regina Halmich (47) aus. Die gebürtige Karlsruherin, die ihre Karriere 2007 beendete, wird im Herbst nach 17 Jahren wieder zurück in den Boxring kehren, um erneut gegen den seit Jahren von der Bildfläche verschwundenen "TV total"-Moderator Stefan Raab (57) anzutreten.

Vielleicht gibt es gegenüber "Riverboat"-Frontfrau Kim Fisher (55) ein Update zu ihrem aktuellen Trainingsstand?