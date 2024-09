Weselsky tritt gegen Deutsche Bahn und Politiker nach: "Gehen wie Weicheier durchs Leben"

Leipzig - Kaum einer hat in den vergangenen Jahren so polarisiert wie GDL-Chef Claus Weselsky (65). Zwar ist er gerade erst in den wohlverdienten Ruhestand gegangen , doch im MDR-"Riverboat" zieht er trotzdem noch einmal richtig vom Leder.

Schmunzelnd hört sich Weselsky in der Freitagabend- Talkshow an, wie Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (45) und Schauspieler Wanja Mues (50) von ihren weniger erfreulichen Erlebnissen mit der Bahn berichten.

Die Streiks durchgesetzt hat Weselsky, der für bessere Bedingungen in seinem Berufsstand kämpfte. © Fabian Sommer/dpa

Nicht die Eisenbahner seien verantwortlich für das kaputt gesparte Bahnsystem, klagt er, "sondern es ist Missmanagement vom Feinsten und ich schäme mich dafür! Aber ich hab nur bedingt Möglichkeiten, das zu verändern."

Dieses System könne nur gerettet werden, "wenn wir endlich harte Entscheidungen treffen und die vom Hof jagen, die das System in den Zustand gebracht haben", fordert Weselsky und erntet damit tosenden Applaus vom Publikum. "Wer die Karre in den Dreck fährt, wird sie niemals rausziehen!", ergänzt er.

Stattdessen hätten sich die Verantwortlichen "zu Managern eines weltumspannenden Konzerns geadelt, haben Millionengehälter plus Boni und dann lassen sie das zurück, was wir jetzt als Eisenbahn in Deutschland erleben", redet sich Weselsky in Rage.

Zu ihnen gehöre auch der DB-Vorstandsvorsitzende Dr. Richard Lutz (60). "Die letzte Anmerkung von ihm [war]: 'Sie wissen alle, bevor es besser wird, muss es nochmal schlechter werden.' Ich halte das für eine Frechheit!"

Doch damit nicht genug, auch die Politik bekommt ihr Fett weg: "Wir erleben hier in der Politik Verkehrsminister, die wie Weicheier durchs Leben gehen und am Ende des Tages keine Entscheidungen treffen."