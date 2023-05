Heiße Flirts im Riverboat: Mit diesem TV-Star knutschte Kim Fisher – nicht als einzige

"Dadurch redest du so sexy, durch Noppen?", fragte Schauspielerin Henriette Richter-Röhl (41) zu seiner Linken, was ihr einen Knutscher von Guenther einbrachte. Was wohl nicht das erste Mal war, denn einst drehten die beiden zusammen und spielten ein Liebespaar.

"Weißt du, was ich spannend finde? Deine Stimme. Hat die sich irgendwie verändert?", fragte Fisher. "Ich trink' jetzt noch mehr als früher", so die prompte Antwort, mit der er alle Lacher auf seiner Seite hatte.

Dabei fing alles so harmlos an. Der Deutsch-Österreicher erzählte Kim Fisher (54) gerade, wie es beim Polizeiruf nach dem Ausstieg von Kollege Charly Hübner (50) lief, da grätschte die Moderatorin prompt dazwischen.

Haben wohl eine gemeinsame Vergangenheit: Guenther und "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (54). © Bildmontage: IMAGO / Andre Lenthe, Gerald Matzka/dpa

Und dann ließ Kim Fisher auf einmal die Bombe platzen: "Darf ich das sagen? Es ist ja sehr viele Jahre her und ich bin ja genauso schüchtern. Und ich weiß bis heute nicht, wie es passieren konnte, aber wir haben mal geknutscht. Kannst du dich erinnern? Ich hoffe, du erinnerst dich!"

"I like it", so die charmante Antwort des Schauspielers – bevor er zugibt, dass er an eben jenem Abend Alkohol getrunken hatte. Doch Fisher ignorierte das gekonnt und schwärmte weiter: "Oh, jetzt kriege ich gerade Herzklopfen!"

Schließlich doch ein bisschen enttäuscht, dass der 49-Jährige sich wohl nicht mehr erinnern konnte, wo die wilde Knutscherei stattfand, konnte sich die Talkmasterin eine kleine Spitze nicht verkneifen: "Es gibt so Geschichten, bei denen ich denke: Mein Gott Andreas, wie kann man es nur so versemmeln?"

"Ich denke einfach nicht viel nach, ich quatsche immer so aus dem Bauch raus", blieb der gelassen. "Ich glaube, du kokettierst", fuhr Richter-Röhl schmunzelnd dazwischen. "Ich glaube dir kein Wort."

Um den Darsteller an die Frau zu bringen, hatte Co-Moderator Matze Knop (48) dann schließlich noch eine tolle Idee: "Wir verlosen doch immer Bücher. Können wir nicht mal so ein Rendezvous mit Andreas verlosen?"