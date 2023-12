Helge Schneider verrät: So entstand der Name seiner neuen Tour "Katzeklo auf Räder"

Inzwischen sei er an einem Punkt, an dem er vielleicht gar keine Worte mehr singen wolle, "sondern einfach nur Laute, wer weiß. Die Musik spricht für sich".

Ab 2. Februar geht es für Schneider wieder auf Tour. Diesmal unter dem Motto "Katzeklo auf Räder". © Matthias Balk/dpa

Wie improvisiert es bei Helge Schneider wirklich zugeht, machte er deutlich, als es um den Titel seiner neuen Tour "Katzeklo auf Räder" ging, die am 2. Februar in Recklinghausen startet.

"Das Geheimnis kann ich ja jetzt mal verraten: Jedes Jahr, wenn ich auf Tournee gehe, wollen die Veranstalter ein neues Motto haben und dann saug' ich mir irgendwas aus den Fingern. Das schreib ich auf und dann denk ich: 'Ah, das ist vielleicht ganz gut!' Und wenn wir dann auf Tournee gehen, dann hab ich das schon längst wieder vergessen", enthüllt der Musiker. "So ist das aber in der Musikbranche und bei der Improvisation. Man will einfach nur dasitzen und spielen."

Mittlerweile sei es so, dass die Menschen eineinhalb Jahre vor dem Konzert ihre Karten kaufen müssten. "Dann muss man das alles so vorbereiten. Eigentlich ist das gar nicht mein Ding. Ich will nur auf die Bühne gehen und Klavier spielen."

Für ihn selbst wäre es offenbar das Schönste, wenn er sich nur damit beschäftigen könnte. Als er dann jedoch noch einmal auf das Drumherum zu sprechen kommen wollte, bemerkte er plötzlich, dass dazu ja auch die Show gehört, in der er gerade sitzt und fügte noch schnell an: "Außer natürlich ein Besuch in so einer Fernsehsendung. Das ist natürlich sinnvoll."

Moderatorin Kim Fisher nahm's zum Glück mit Humor und blies ihm einen Kuss zu.