Illustre Buchmesse-Gäste heute im Riverboat - und wer sonst noch so dabei ist

Leipzig - Freitag ist " Riverboat "-Tag! In dieser Woche steht die beliebte MDR- Talkshow ganz im Zeichen der Leipziger Buchmesse.

Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) moderieren am Freitagabend wieder das MDR-"Riverboat". © MDR/Kirsten Nijhof

Gleich vier Promis verbinden Ihren Auftritt in der von Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) moderierten Sendung mit der Vorstellung ihrer neuen Werke auf der besucherstärksten Buchmesse Deutschlands.

Nicht fehlen darf Linke-Politiker Dr. Gregor Gysi (77), der zusammen mit dem letzten Innenminister der DDR, Dr. Peter-Michael Diestel (73), auf zweien der Talksessel Platz nehmen wird.

Die Freundschaft der beiden überdauert nun schon Jahrzehnte - sie haben vieles gemeinsam, doch politisch könnten sie kaum weiter voneinander entfernt sein.

Im Gesprächsband "Zwei Unbelehrbare reden über Deutschland und ein bisschen über sich selbst" blicken sie kritisch, aber auch zuversichtlich auf Deutschland. Im "Riverboat" sicher auch.

Über ein Buch wird auch Fußballer Christoph Kramer (34) sprechen: Sein Debüt-Roman "Das Leben fing im Sommer an" erschien kürzlich und wird als "die schönste Überraschung der Saison" gehandelt. Was ihn zum Schreiben brachte, erzählt er hoffentlich in der Talk-Runde.