"Antatschen, küssen, schmusen": Mit IHM geht Ina Müller ins Hotelbett

Leipzig - Sie hat das Herz auf der Zunge: Die Moderatorin und Kabarettistin Ina Müller (60) ist bekannt für die Late-Night-Show "Inas Nacht". Doch auch musikalisch läuft es gerade richtig gut, erzählt sie in der MDR-Talkshow " Riverboat ". Doch was hat das mit ihrem nächtlichen Bettpartner zutun?

Ina Müller (60) beweist auch im "Riverboat", sie trägt ihr Herz auf der Zunge. © Georg Wendt/dpa

Ziemlich viel. Denn dieser ist nicht - wie man vielleicht erwarten könnte - irgendein Mann. Viel mehr ist es ihre bisher größte musikalische Anerkennung.

Ina Müller landete nämlich mit 60 Jahren ihr erstes Nummer-eins-Album in den Offiziellen Deutschen Charts.

Dafür gibts natürlich auch einen Preis, auf den sie mächtig stolz ist. Jetzt muss man sich natürlich erst mal gegenseitig kennenlernen.

Wie das genau aussieht? "Antatschen, küssen, schmusen - ab 60 schmust man ja nur noch", scherzt die Moderatorin über ihre erste Nacht zusammen mit ihrer Trophäe.

Mit dem neuen Album "6.0" ist die Sängerin übrigens noch "vor Rammstein und den Rolling Stones" gelandet, stellt Moderatorin Kim Fisher (56) anerkennend fest.