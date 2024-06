Ingo Lenßen rät bei geplatzter Reise: "Darf sich nicht alles versauen lassen"

Ist man zum Zeitpunkt der auftretenden Mängel bereits am Urlaubsziel angekommen, rät Lenßen vor allem zu Großmütigkeit und dazu, "sich nicht alles versauen zu lassen": "Man will ja den Urlaub genießen, und den sollte man auch weiter genießen dürfen!"

Und so rät der 63-Jährige den Betroffenen, erstmal aus eigener Tasche vorzuleisten. Zurück in Deutschland könne man dann den Sicherheitsschein einreichen und so sein Geld zurückverlangen. "Ich kann da echt nur appellieren: Ruhe bewahren, genießen", so der besonnene Rat des Experten.

Im Normalfall - also außerhalb einer Insolvenz-Lage - solle man sich bei Mängeln aber immer zuerst an den Reiseleiter wenden.

