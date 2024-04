Tagesschau-Beichte von Judith Rakers: Warum Hühner verantwortlich für TV-Aus sind

"Bei diesem einen Haus stand nur ein Negativpunkt auf der Liste und zwar: Hier muss man drei alte Hühner übernehmen." Die Hühner waren so alt, dass die Vorbesitzer sie nicht mehr umsiedeln wollten.

"Die Hühner haben mein Leben verändert", befand die Moderatorin selbst während der Sendung. Wären sie nicht gewesen, hätte sie heute wahrscheinlich nicht ihre kleine Farm in der Nähe von Hamburg und würde noch immer jeden Abend die berühmte Tagesschau-Begrüßung aufsagen.

Rakers hat sich nach ihrem "Tagesschau"-Abschied als Unternehmerin selbstständig gemacht, betreibt heute Homefarming und veröffentlicht Bücher. © Georg Wendt/dpa

Elf Hühner hält Judith Rakers aktuell, aber natürlich kommen auch in diesem Jahr wieder Küken hinzu - und dabei geht es offenbar spannend zu, wie die Moderatorin verriet!

"Ich habe verschiedene Glucken, also die Hennen werden dann ja irgendwann zu Glucken. Und bei mir ist es aber so, dass eine zweite Henne immer etwas später damit anfängt und sich dann immer in das Nest der anderen setzt, die das schon macht", erzählt sie.

Die Folge: Ein Kampf um das Nest. "Dann sitzen die teilweise übereinander drauf, nebeneinander, dann setze ich die Falsche wieder runter. Dann geht die echte Mama aber mal zur Toilette, dann setzt sie sich wieder dazu. Es ist ein Krimi jedes Jahr!"

Auf Rakers kleiner Farm scheint es definitiv nicht langweilig zu werden!