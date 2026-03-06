 822

Politiker, Comedian und Schauspieler: Diese Gäste kommen heute ins Riverboat

Gregor Gysi, Bülent Ceylan und Alexander Scheer nehmen am Freitag Platz in der Kult-Talkshow "Riverboat" vom MDR. Kim Fisher und Matze Knop moderieren.

Von Tamina Porada

Leipzig - Fans des MDR "Riverboat" können sich am Freitag auf eine neue Folge der Kult-Talkshow freuen und ein Blick auf die Gästeliste verrät: Es wird bunt, spannend und der ein oder andere Promi wird sicherlich auch für Lacher sorgen.

Dr. Gregor Gysi (78, Die Linke) blickt auf eine lange politische Karriere zurück.
Dr. Gregor Gysi (78, Die Linke) blickt auf eine lange politische Karriere zurück.  © Michael Kappeler/dpa

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) führen durch den Abend und begrüßen unter anderem Dr. Gregor Gysi (78), Politiker bei "Die Linke" und Rechtsanwalt, im Leipziger Studio.

Er gehört zu den ältesten Abgeordneten im Deutschen Bundestag und hat schon unzählige Geschichten und Umbrüche miterlebt. Eine seiner großen Leidenschaften ist außerdem das Lesen.

Seine Eltern leiteten beide Verlage. Somit wurde ihm das Interesse dafür quasi in die Wiege gelegt. Ein Buch möchte er in seinem Leben aber unbedingt noch lesen, und zwar den Koran. Wieso, erklärt er am Freitagabend.

Politisch ist auch das neue Comedy-Programm von Bülent Ceylan (50). Mit "Diktatürk" thematisiert der Comedian den alltäglichen Wahnsinn und schaut auf humorvolle Art und Weise, wie beispielsweise im Familienleben tagtäglich diktiert wird.

Das Programm ist politisch hochaktuell und zeigt auch die persönlichen Seiten des vielfältigen Künstlers, der sein Publikum immer wieder mit seinen verschiedenen Figuren und musikalischen Einlagen überzeugt.

Bülent Ceylan (50) gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. (Archivfoto)
Bülent Ceylan (50) gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. (Archivfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Das sind die weiteren "Riverboat"-Gäste im Überblick

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) moderieren am Freitagabend die Sendung. (Archivfoto)
Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) moderieren am Freitagabend die Sendung. (Archivfoto)  © MDR/Kirsten Nijhof

Neben Gysi und Ceylan begrüßt das Moderatoren-Duo aber noch weitere spannende Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Bereichen.

Auf der Gästeliste stehen außerdem:

  • Schauspieler Alexander Scheer (49)

  • Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (50, unter anderem "Notruf Hafenkante")

  • Kabarettist Florian Schroeder (46)

  • Leipziger Profi-Koch, Hauptbrandmeister und Notfallsanitäter Jörg Färber (50)

  • Gartenexpertin, Autorin und Influencerin Katrin Iskam von "Katrins Garten"

Die neue Folge des MDR "Riverboat" seht Ihr am Freitagabend um 22 Uhr im MDR und danach jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa; Hendrik Schmidt/dpa; MDR/Kirsten Nijhof

