Politiker, Comedian und Schauspieler: Diese Gäste kommen heute ins Riverboat

Leipzig - Fans des MDR " Riverboat " können sich am Freitag auf eine neue Folge der Kult-Talkshow freuen und ein Blick auf die Gästeliste verrät: Es wird bunt, spannend und der ein oder andere Promi wird sicherlich auch für Lacher sorgen.

Dr. Gregor Gysi (78, Die Linke) blickt auf eine lange politische Karriere zurück. © Michael Kappeler/dpa

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) führen durch den Abend und begrüßen unter anderem Dr. Gregor Gysi (78), Politiker bei "Die Linke" und Rechtsanwalt, im Leipziger Studio.

Er gehört zu den ältesten Abgeordneten im Deutschen Bundestag und hat schon unzählige Geschichten und Umbrüche miterlebt. Eine seiner großen Leidenschaften ist außerdem das Lesen.

Seine Eltern leiteten beide Verlage. Somit wurde ihm das Interesse dafür quasi in die Wiege gelegt. Ein Buch möchte er in seinem Leben aber unbedingt noch lesen, und zwar den Koran. Wieso, erklärt er am Freitagabend.

Politisch ist auch das neue Comedy-Programm von Bülent Ceylan (50). Mit "Diktatürk" thematisiert der Comedian den alltäglichen Wahnsinn und schaut auf humorvolle Art und Weise, wie beispielsweise im Familienleben tagtäglich diktiert wird.

Das Programm ist politisch hochaktuell und zeigt auch die persönlichen Seiten des vielfältigen Künstlers, der sein Publikum immer wieder mit seinen verschiedenen Figuren und musikalischen Einlagen überzeugt.