Klaus Otto Nagorsnik: Seine Kollegen erfuhren bei den Show-Aufzeichnungen von seinem Tod

Leipzig - Eine Woche ist es her, seit die Todes-Nachricht von Klaus Otto Nagorsnik (†68) die deutsche Quiz- und Fernsehlandschaft erschütterte. Mit Annegret Schenkel (45) war am Freitagabend eine seiner Weggefährtinnen zu Gast im " Riverboat ". Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Lippert (72) berichtete sie, wie sie vom Tod ihres "Gefragt - Gejagt"-Kollegen erfuhr - und wie das Team mit dieser Nachricht umging.

Klaus Otto Nagorsnik zählte seit 2014 zum Team von "Gefragt - Gejagt", trat ebenso wie Schenkel als einer der "Jäger" gegen Kandidaten an. Ebenfalls 2014 wurde er Deutscher Quizmeister im Doppel. Ein Jahr später sowie 2022 gewann er den Einzelwettbewerb der Quizmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen.

"Es gab etwas, was wir natürlich bezeichnen müssen, weil es sehr, sehr traurig war", leitete Lippert feinfühlig das Thema ein. "Einer eurer lieben Kollegen ist verstorben."

In der ARD-Quizshow ist Schenkel bekannt unter dem Namen "Die Schlagfertige". Als sie auf den überraschenden Tod ihres Mitstreiters Nagorsnik angesprochen wurde, schien es jedoch, als würden selbst ihr die Worte nicht leicht fallen.

Klaus Otto Nagorsnik war seit 2014 Teil der "Gefragt - Gejagt"-Familie. Die Nachricht über seinen Tod ereilte das Team während der Dreharbeiten zur neuen Staffel. "Das war natürlich ein Riesenschock", sagte Annegret Schenkel im "Riverboat". © ARD/Thomas Leidig

Bei "Gefragt - Gejagt" trat Klaus Otto Nagorsnik als "Der Bibliothekar" an, in Bezug auf seine langjährige Tätigkeit. "Das war sein Kampfname", erinnerte sich nun Annegret Schenkel im "Riverboat".

Die Nachricht vom Tod ihres Kollegen habe sie und das Team mitten in den Aufzeichnungen zur neuen Staffel der Quizshow ereilt. "Das war dann natürlich ein Riesenschock, weil es ja auch total unerwartet war."

Das gesamte Team sei bestürzt gewesen, nachdem sie die Nachricht erfahren hatten. Gleichzeitig mussten die Arbeiten an den neuen Folgen weitergehen. "Es hat einen auch nochmal zusammengeschweist. Wir haben dann nochmal Erinnerungen geteilt an ihn und haben uns zusammengesetzt und über ihn gesprochen", so die "Jägerin".

"Er wird uns als wundervoller Mensch und grandioser Jäger in Erinnerung bleiben", schrieb die ARD-Show zu einem Foto von Nagorsnik auf Instagram.