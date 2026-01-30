Kult-Comedian und Promi-Expertin: Diese Gäste sind heute im Riverboat dabei

Leipzig - Ab Freitagabend läuft wieder das " Riverboat ". Mit dabei sind wie immer jede Menge spannende Gäste.

Durch den Abend führt wie immer Kim Fisher (56). Diesmal an ihrer Seite: Joachim Llambi (61). © MDR/Kirsten Nijhof

Stamm-Moderatorin Kim Fisher (56) wird bei der Gesprächsführung diesmal wieder von ihrem Kollegen Joachim Llambi (61) unterstützt.

Die nötige Prise Humor wird Comedian Ralf Schmitz (51) beisteuern, wenn er am Freitag auf einem der "Riverboat"-Sessel Platz nimmt. Momentan reist er im Rahmen seiner "Schmitzfindigkeiten"-Tournee durchs Land und hat sicherlich die eine oder andere interessante Story im Gepäck.

Für Moderatorin Annika Lau (46) dürfte es hingegen recht ungewohnt sein, selbst Talkgast zu sein - immerhin empfing sie bis vor kurzem noch Promis, um sie interviewen.

Ihre nächste große Aufgabe ist der SemperOpernball in Dresden, den die Ehefrau von Schauspieler Frederick Lau (36) kommende Woche moderieren wird. Ob sie wohl schon aufgeregt ist?