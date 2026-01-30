Kult-Comedian und Promi-Expertin: Diese Gäste sind heute im Riverboat dabei
Leipzig - Ab Freitagabend läuft wieder das "Riverboat". Mit dabei sind wie immer jede Menge spannende Gäste.
Stamm-Moderatorin Kim Fisher (56) wird bei der Gesprächsführung diesmal wieder von ihrem Kollegen Joachim Llambi (61) unterstützt.
Die nötige Prise Humor wird Comedian Ralf Schmitz (51) beisteuern, wenn er am Freitag auf einem der "Riverboat"-Sessel Platz nimmt. Momentan reist er im Rahmen seiner "Schmitzfindigkeiten"-Tournee durchs Land und hat sicherlich die eine oder andere interessante Story im Gepäck.
Für Moderatorin Annika Lau (46) dürfte es hingegen recht ungewohnt sein, selbst Talkgast zu sein - immerhin empfing sie bis vor kurzem noch Promis, um sie interviewen.
Ihre nächste große Aufgabe ist der SemperOpernball in Dresden, den die Ehefrau von Schauspieler Frederick Lau (36) kommende Woche moderieren wird. Ob sie wohl schon aufgeregt ist?
Weitere Gäste im "Riverboat" am 30. Januar:
- Schauspieler Hinnerk Schönemann (51, "Nord bei Nordwest")
- Fernseharzt und Experte Dr. Carsten Lekutat (55) mit Schriftstellerin Lara Lekutat (21)
- Popsänger Markus Mörl (66) mit Ehefrau Yvonne König (54)
Ursprünglich sollte mit Bianca "Bibi" Heinicke (32) auch eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen dabei sein, der Sender gab aber bei Facebook bekannt, dass sie doch nicht kommt.
Ob das "Riverboat" noch einen spontanen Ersatz aus dem Hut zaubert, seht Ihr am Freitagabend ab 22 Uhr im MDR. Die ganze Folge läuft danach in der Mediathek.
Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof