Kurz vor "Let's Dance"-Start: Bianca Heinicke und ihr Partner bekommen Zuwachs

Köln - Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Julian Claßen (32) hat Bianca Heinicke (32) bereits zwei gemeinsame Kinder. Jetzt verkündet sie, dass sie und ihr Liebster Timothy tierischen Zuwachs bekommen haben.

Bianca Heinicke (32) und ihr Partner Timothy Hill (30) haben Nachwuchs bekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ab 27. Februar wird die zweifache Mutter versuchen, sich bei der RTL-Show "Let's Dance" die Krone aufzusetzen, doch schon jetzt lässt sie mit einer Ankündigung aufhorchen.

"Unsere Familie ist gewachsen", schreibt die Kölnerin zu einem neuen Video, das sie mit ihren rund 7,9 Millionen Anhängern bei Instagram teilt.

Zwei Samtpfoten werden von nun an das Leben von "Bibi" und ihrem Partner Timothy Hill (30) bereichern.

"Wir haben Anfang Dezember zwei Katzen aus dem Tierheim gerettet und ihnen ein Zuhause geschenkt. Wir waren schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer zweiten Katze für unseren Kater und dann hat es plötzlich gepasst", erklärt sie.