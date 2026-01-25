Kurz vor "Let's Dance"-Start: Bianca Heinicke und ihr Partner bekommen Zuwachs
Köln - Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Julian Claßen (32) hat Bianca Heinicke (32) bereits zwei gemeinsame Kinder. Jetzt verkündet sie, dass sie und ihr Liebster Timothy tierischen Zuwachs bekommen haben.
Ab 27. Februar wird die zweifache Mutter versuchen, sich bei der RTL-Show "Let's Dance" die Krone aufzusetzen, doch schon jetzt lässt sie mit einer Ankündigung aufhorchen.
"Unsere Familie ist gewachsen", schreibt die Kölnerin zu einem neuen Video, das sie mit ihren rund 7,9 Millionen Anhängern bei Instagram teilt.
Zwei Samtpfoten werden von nun an das Leben von "Bibi" und ihrem Partner Timothy Hill (30) bereichern.
"Wir haben Anfang Dezember zwei Katzen aus dem Tierheim gerettet und ihnen ein Zuhause geschenkt. Wir waren schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer zweiten Katze für unseren Kater und dann hat es plötzlich gepasst", erklärt sie.
Bianca Heinicke echauffiert sich über die Qualzucht
Bei den beiden Katzen handelt es sich um zwei "Scottish Fold", die einer Qualzucht angehören.
"Und genau das ist auch der Grund, warum diese Katzen im Tierheim gelandet sind. Überzüchtung führt dazu, dass Tiere mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen", macht "Bibi" klar.
Denn solche Samtpfoten hätten häufig mit Atemproblemen, Gelenkproblemen oder chronischen Schmerzen zu kämpfen.
"Ich habe diese Katzen nicht gekauft, sondern aus dem Tierheim adoptiert. Ich finde Zucht und insbesondere Qualzucht katastrophal und grausam", so die 32-Jährige weiter.
Bianca und ihr Freund Timothy seien "so happy" und mittlerweile hätten sich alle toll aneinander gewöhnt.
"Im Tierheimen und im Tierschutz warten Millionen Lebewesen auf ihr für immer Glück. Bitte vergesst sie nicht, falls ihr nach einem neuen Familienmitglied sucht", appelliert "Bibi" an ihre Fans.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa