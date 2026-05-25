Leichtathletik-Ikone Lars Riedel: Wie ein Klo-Besuch ihn zu Olympia-Gold führte

Leipzig - Er holte vor 30 Jahren bei Olympia Gold für Deutschland, doch der Wettkampf im Diskuswerfen war für den Leichtathleten Lars Riedel (58) so aufregend, dass es ihn erstmal aufs Klo verschlug, wie er sich in der MDR-Talkshow " Riverboat " erinnerte.

Lars Riedel (58) war im MDR-"Riverboat" zu Gast. © IMAGO / STAR-MEDIA

Atlanta, 1996: Lars Riedel hatte Großes vor, doch das merkte man ihm zu Beginn noch nicht an.

Die Nerven spielten verrückt und die ersten Würfe waren für den mittlerweile 58-Jährigen überhaupt nicht zufriedenstellend. Dann rutschte er auch noch weg. "Es ist eine Riesenunzufriedenheit", erinnerte er sich.

Der damalige Kommentator fasste im Hintergrund zusammen: "Der ist ja völlig danebengegangen, dieser Wurf."

Dann gingen die Nerven mit dem Sportler durch. "Das Bauchgefühl hat gesagt: 'Raus hier'."

Doch das geht mitten im Wettkampf nicht so einfach. Ein Kampfrichter hatte ihn also bis zur Toilette begleitet, wo er das erste Mal einen klaren Kopf bekam.

Was genau er alles dort machte, weiß Lars Riedel nicht mehr, aber es half. Denn der Leichtathlet warf sich im nächsten Durchgang zur Goldmedaille.