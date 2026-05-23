"Zwischen Tüll und Tränen"-Star nach Krebs-Diagnose: "Es war sehr dunkel"

Leipzig - Erst vor ein paar Tagen schockte der Brautmoden-Designer Uwe Herrmann (63) seine Fans mit seiner Krebsdiagnose . In der MDR-Talkshow " Riverboat " erzählte er, wie es aktuell um ihn steht.

Uwe Herrmann (63) sprach am Freitagabend im "Riverboat" über seine jüngst bekannt gegebene Krebsdiagnose. © IMAGO / STAR-MEDIA

Zuerst die positive Nachricht: "Ich bin als geheilt entlassen worden", erklärte Uwe Herrmann gegenüber Moderatorin Kim Fisher (57).

Doch der Weg dahin war nicht einfach. "Ich habe einen ganz seltenen Tumor bekommen, [der ist] innerhalb von Stunden gewachsen", erinnerte sich der "Zwischen Tüll und Tränen"-Star.

Beim Duschen bemerkte er die Beule am Ellenbogen und beschloss, direkt am nächsten Tag zum Hautarzt zu gehen. Das war sein Glück, denn das sogenannte Zell-Karzinom stellte sich als bösartiger Hautkrebs heraus.

Die Prognose nach der ersten Operation sah nicht gut aus. "Es war sehr dunkel, aber auch sehr klar." Mitunter weil der Krebs so aggressiv war, jedoch hatte man auch eine Metastase gefunden.

Es blieb keine Zeit zum Grübeln. Er regelte private Angelegenheiten, nahm Sendungen auf, erarbeitete zusammen mit seinem Sohn eine neue Kollektion – "um nie in dieses Drama und Selbstmitleid zu fallen". Doch auch, weil er eben noch am Leben war und dieses nicht verschwenden wollte.