23.05.2026 18:12 Stefan Mross hadert nach Absetzung seiner TV-Show: "Ich war mit dieser Sendung verheiratet"

Im MDR "Riverboat" erklärte Stefan Mross, wieso seine Sendung "Immer wieder sonntags" so wichtig für Schlager-Welt war und woran er sich positiv erinnern wird.

Von Tamina Porada

Leipzig - In diesem Jahr wird "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross (50) wohl das vorerst letzte Mal über die TV-Bildschirme flackern. Die bekannte Volksmusik-Sendung wird nach rund 30 Jahren abgesetzt. Wie es dem langjährigen Moderator damit geht, erklärte er Freitagabend im MDR "Riverboat".

Stefan Mross (50) sprach im MDR "Riverboat" auch über witzige Momente bei "Immer wieder sonntags". © IMAGO / STAR-MEDIA "Es ist eine Situation, wo keiner mit gerechnet hat", fasste der 50-Jährige zusammen und fügte an: "Ich denke, das war eine der letzten Familiensendungen". Für Mross war die Sendung eine wertvolle Plattform, auch für Nachwuchskünstler. "Für Schlager und volkstümliche Musik ist einfach ein Stück Heimat weggefallen. Es wird jetzt noch schwerer sich zu etablieren", sagte er. Laut ihm waren in den vergangenen Jahren so viele Gäste bei "Immer wieder sonntags", die nicht bei anderen Sendungen zu sehen waren. Riverboat Schauspielerin Stappenbeck über eigene Kindheit: "Finde das Wort 'Star' nicht ganz angemessen" Trotzdem versucht er auch, die positiven Seiten zu sehen. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass er die Sendung seit 2005 moderieren durfte. "Ich war mit dieser Sendung verheiratet, länger wie mit meiner Frau", so Mross schmunzelnd.

Stefan Mross macht mit "Immer wieder Stefan" weiter