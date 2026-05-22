Promis an Bord und Leinen los: Diese Gäste erwarten Euch im "Riverboat"

Leipzig - Auch an diesem Freitag legt das " Riverboat " ab. In dieser Woche übernehmen dabei Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) das Ruder in der MDR-Talkshow. Und wie immer erwarten Euch auch dieses Mal jede Menge spannende Gäste und deren interessante Geschichten.

Der Brautmodeausstatter Uwe Herrmann (63) sprach am Mittwoch erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung. © Screenshot/Instagramm/uweherrmanndresden

So zum Beispiel der selbst ernannte Brautmodenpapst Uwe Herrmann (63), der erst am Mittwoch seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.

Im Gespräch mit der "Superillu" offenbarte der Dresdner, dass bei ihm kürzlich ein Merkelzellkarzinom im rechten Arm entdeckt wurde. Dabei handelt es sich um eine seltene und hochgradig aggressive sowie bösartige Krebsart.

"Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose", erzählt der beliebte TV-Star im Interview mit dem Magazin.

Sein Glück: Der gefährliche Tumor sowie mit ihm diverse Lymphknoten, von denen einer bereits mit Metastasen befallen war, konnten erfolgreich entfernt werden. "Es macht nachdenklich, wenn so was passiert", gestand Herrmann.