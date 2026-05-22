Promis an Bord und Leinen los: Diese Gäste erwarten Euch im "Riverboat"

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Wie immer erwarten Euch auch in dieser Woche jede Menge spannende Gäste und deren interessante Geschichten.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch an diesem Freitag legt das "Riverboat" ab. In dieser Woche übernehmen dabei Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) das Ruder in der MDR-Talkshow. Und wie immer erwarten Euch auch dieses Mal jede Menge spannende Gäste und deren interessante Geschichten.

Der Brautmodeausstatter Uwe Herrmann (63) sprach am Mittwoch erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung.
Der Brautmodeausstatter Uwe Herrmann (63) sprach am Mittwoch erstmals öffentlich über seine Krebserkrankung.  © Screenshot/Instagramm/uweherrmanndresden

So zum Beispiel der selbst ernannte Brautmodenpapst Uwe Herrmann (63), der erst am Mittwoch seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.

Im Gespräch mit der "Superillu" offenbarte der Dresdner, dass bei ihm kürzlich ein Merkelzellkarzinom im rechten Arm entdeckt wurde. Dabei handelt es sich um eine seltene und hochgradig aggressive sowie bösartige Krebsart.

"Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose", erzählt der beliebte TV-Star im Interview mit dem Magazin.

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Sein Glück: Der gefährliche Tumor sowie mit ihm diverse Lymphknoten, von denen einer bereits mit Metastasen befallen war, konnten erfolgreich entfernt werden. "Es macht nachdenklich, wenn so was passiert", gestand Herrmann.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) löchern ihre Gäste mit allerlei Fragen.
Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) löchern ihre Gäste mit allerlei Fragen.  © MDR/Kirsten Nijhof

Jede Menge weitere tolle Gäste im MDR-"Riverboat" am Freitagabend

Nach 21 Jahren ist es für Stefan Mross (50) und das Schlagerformat "Immer wieder sonntags" zu Ende. Der 50-Jährige ist am Freitagabend zu Gast im "RIverboat". (Archiv)
Nach 21 Jahren ist es für Stefan Mross (50) und das Schlagerformat "Immer wieder sonntags" zu Ende. Der 50-Jährige ist am Freitagabend zu Gast im "RIverboat". (Archiv)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Vervollständigt wird die Runde in dieser Woche unter anderem durch den Moderator und Musiker Stefan Mross (50), der zuletzt erneut wegen des Aus von "Immer wieder sonntags" in den Schlagzeilen stand.

Der SWR hatte bereits im März überraschend entschieden, die von Mross moderierte Schlagershow nach der aktuellen Staffel aus dem Programm zu nehmen. In dieser Woche sprach Mross nun erstmals ausführlicher darüber, wie er von der Entscheidung erfahren hatte.

Außerdem zu Gast sein werden:

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  • der Entertainer und Comedian Guido Cantz (54)
  • der Schauspieler und Kabarettist Steffen Möller (57)
  • die Moderatorin und Journalistin Ana Plasencia (51)
  • der Olympiasieger im Diskuswurf Lars Riedel (58)
  • das Klassik-Cross-over-Damen-Quartett "Salut Salon"

Das "Riverboat" seht Ihr wie immer am Freitagabend um 22 Uhr im MDR und danach jederzeit auf Abruf in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof

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