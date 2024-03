Leinen los! Diese Gäste hat das Riverboat heute Abend an Bord

Den scheint Janine Kunze (49) nicht zu brauchen: Die Schauspielerin und ihr Mann feiern in diesem Jahr ihren 22. Hochzeitstag und strahlen auf so manchem Instagram-Foto gemeinsam mit den drei Kindern um die Wette. Auch sie nimmt auf einem der Talk-Sessel Platz und hat sicher einiges zu erzählen.

Obwohl der Dresdner erst vor rund eineinhalb Jahren im "Riverboat"-Studio war, hat er sicher eine Menge zu erzählen. Im Dezember ist sein Buch "Es kommt so oder so - Meine Showgeschichten" und am 1. März die neue Single "Wunden gibt es immer wieder" erschienen.

Marijke Amado (70) ist Entertainerin durch und durch, wird im MDR-"Riverboat" sicher auch verraten, welche Projekte demnächst anstehen. © IMAGO / Panama Pictures

Vielleicht ja sogar, für welche Dreharbeiten sie und "Deutschlands bekannteste Holländerin" Marijke Amado (70) sich zusammen mit weiteren prominenten Damen kürzlich getroffen haben? Trotz gemeinsamer Fotos auf Instagram haben beide noch nicht mehr verraten.

Die Kult-Moderatorin, die in den 1990er Jahren in der "Mini Playback Show" bei RTL Dutzende Kinder in die Zauberkugel verabschiedet hat, feierte im Februar ihren siebten runden Geburtstag.



Doch an Aufhören denkt sie vermutlich noch lange nicht, ist noch immer regelmäßig in TV-Shows zu sehen und betreibt sehr aktiv einen Instagram-Kanal. Vielleicht verrät sie den Zuschauern, welche Pläne sie in diesem Jahr noch so hat.

Außerdem sind am Freitagabend diese Gäste mit an Bord:

Jessy Wellmer (44, "Tagesthemen"-Moderatorin und Journalistin)



Michael Kind (70, Schauspieler)



Lang Lang (41) und seine Frau Gina Alice Redlinger (29, beide Pianisten)



Christine Rauch (Kräuter-Expertin und Influencerin aus Thüringen)



Die komplette "Riverboat"-Folge seht Ihr wie immer ab 22 Uhr im MDR und im Anschluss in der Mediathek.