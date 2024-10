Liebesgeständnis im Riverboat: Bestätigt Stefano Zarrella hiermit die Beziehung zu Tanja Makaric?

Leipzig - Er ist so viel mehr als nur der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (46). Im MDR-" Riverboat " erzählt Stefano von seiner Kindheit, beruflichen Erfolg und stellt sich der Frage, ob es denn aktuell eine Frau in seinem Leben gibt.

"Gabs dann mal einen Moment, dass du gedacht hast 'Mensch, ich würde auch gerne da oben stehen'?", will Moderator Matze Knop (49) von Stefano wissen und spielt damit auf das Gefühl von Neid hin.

Am Ende zog es den Foodblogger und Kochbuchautor dann aber doch an die Öffentlichkeit, wie seinen großen Bruder.

Stefano erinnert sich an seine Kindheit und Jugend in einem für seine Eltern so wichtigen Restaurant. Er habe viel in dieser Zeit gelernt.

Das Kochen wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, schließlich hat er von der besten gelernt - Mama Clementina Zarrella.

Der Name Stefano Zarrella (33) sollte mittlerweile vielen ein Begriff sein, immerhin unterhält er in den sozialen Medien mehrere Millionen Menschen mit lustigen und leckeren Food-Kontent.

Ein Herz und eine Seele: Giovanni (r.) und Stefano Zarrella hatten schon als Kinder eine besondere Verbindung. (Archivbild) © dpa/Jörg Carstensen

Auf gar keinen Fall, ist die klare Antwort des 33-Jährigen. Giovanni "ist immer mein Motor gewesen und mein Mentor".

Am Ende wäre Neid wohl auch ziemlich überflüssig gewesen, schließlich ist auch Stefano mittlerweile erfolgreich. Wohl auch, weil er seinen Rezepten eine gute Schippe Humor beifügt.

Und auch in Dingen Liebe scheint es bei dem sympathischen Italiener gefunkt zu haben.

Gesteht er da etwa mit den Worten "Also ich bin privat gerade sehr glücklich, sagen wir es mal so", durch die Blume, dass er ganz frisch eine Frau an seiner Seite hat?

Zumindest sagt Stefano nichts Gegenteiliges, was die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zu Julian Claßens (31) Ex Tanja Makaric (27) nun noch weiter anheizt.

Mehr Informationen lässt er sich allerdings nicht aus der Nase ziehen.



