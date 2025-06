Deutschlands "First Lady" feiert Ruhestand im "Riverboat"! Diese Gäste sind ebenfalls dabei

Leipzig - Kim Fisher (56) und Matze Knop (50) erwarten am heutigen Freitag hohen Besuch im "Riverboat": Neben Star-Gästen wie Comedian Max Giermann (49) und Schauspieler Martin Brambach (57) wird auch Deutschlands "First Lady" die Talkrunde beehren!

So kennen sie die meisten von uns wohl nicht: Deutschlands "First Lady" Elke Büdenbender (63) ist auch als Richterin tätig. Ende des Monats verabschiedet sie sich von dem Amt in den wohlverdienten Ruhestand. © Britta Pedersen/dpa

Kein Witz: Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und demnächst Ex-Richterin, legt am Freitag mit dem "Riverboat" ab!

Am Dienstag wurde bekannt, dass Deutschlands "First Lady" zum Monatsende ihr Amt als Richterin aufgeben werde. "Nach 30 Jahren - mit Unterbrechungen - als Richterin verabschiede ich mich im Juni aus dem Justizdienst in den Ruhestand", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Büdenbender hatte sich in der ersten Amtszeit ihres Mannes als Bundespräsident am Berliner Verwaltungsgericht beurlauben lassen. 2022 kehrte sie auf eine Halbtagsstelle zurück, kam gleichzeitig jedoch weiter ihren Verpflichtungen als First Lady nach.

Die Richterin und Deutschlands amtierender Bundespräsident sind seit 1995 verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter. 2010 schenkte ihr Mann ihr eine Niere, nachdem ihre eigenen Organe versagt hatten. Wegen dieser Erkrankung kann Büdenbender nun früher in Rente gehen.