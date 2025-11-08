Marie-Luise Marjan über die Suche nach ihrer leiblichen Mutter: "Und dann standen wir voreinander"

In der MDR-Talkshow "Riverboat" spricht Schauspielerin Marie-Luise Marjan (85) über ihre beschwerliche Kindheit und die Suche nach den eignen Wurzeln.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Als "Mutter Beimer" war Schauspielerin Marie-Luise Marjan (85) über 35 Jahre hinweg das Gesicht der Kultserie "Lindenstraße". In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprach die 85-Jährige nun über ihre Kindheit und die Suche nach ihren leiblichen Eltern.

Im "Riverboat" sprach Schauspielerin Marie-Luise Marjan (85) über ihre frühe Kindheit und die Suche nach den eigenen Wurzeln. (Archiv) © Henning Kaiser/dpa "Deinen Vater hast du nie kennengelernt und deine Mutter hat dich nach der Geburt ins Pflegeheim gegeben?", fragt Moderator Joachim Llambi (61) die gebürtige Essenerin. "Die hat mich im Krankenhaus gelassen, einfach so", antwortet die 85-Jährige. "Und dann kam ich über vier verschiedene Waisenhäuser im Alter von einem Jahr zu meinen Pflegeeltern." Eine Mitschülerin habe sie in der Oberstufe später rabiat auf diesen Umstand hingewiesen: "Sie hat dann gesagt: Du hast gar keine richtigen Eltern. Aber meine Eltern waren meine Eltern, ich kannte ja gar keine anderen." Riverboat Spaß garantiert: Mit diesen unterhaltsamen Gästen legt das Riverboat ab Ihre Adoptiveltern hätten sie immer unterstützt, selbst als sie sich später entschieden habe, Schauspielerin zu werden, so Marjan.

Die Suche nach den eigenen Wurzeln