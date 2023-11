Mario Barth im Riverboat: Wird aus "Meine Freundin" bald "Meine Frau"?

Leipzig - Mehr als 20 Jahre steht Mario Barth (51) inzwischen auf der Bühne. Immer wieder im Programm: witzige Geschichten über seine Freundin. Dabei, so möchte man meinen, wäre es doch langsam Zeit, aus der Freundin mal die Frau zu machen, oder? Dachte sich offenbar auch " Riverboat "-Moderator Wolfgang Lippert (71) und hat nachgehakt.

Zu Gast im "Riverboat" musste sich Comedian Mario Barth (51) einmal mehr der Frage stellen, wann er aus seiner Freundin endlich seine Frau machen wolle. © Bernd Thissen / DPA

Barth war eigentlich in die Show gekommen, um über sein neues Programm "Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht" zu sprechen, in dem natürlich wieder so manche Anekdote aus dem Leben mit seiner Freundin ihren Platz fand.

Um mögliche Gerüchte vorwegzunehmen, bestätigte der Comedian gleich selbst nochmal, dass es die Dame an seiner Seite wirklich gibt.

Inzwischen werde jedoch auch er gefragt: "Wie lang machst'n dat noch?", wie Barth es selbst im wunderbaren Berliner Dialekt wiedergab. "Wie lang machst'n dat noch? Mann, Frau, Mann Frau."

"Solange es die gibt", platzte es da aus dem Entertainer heraus. "Es geht ja auch nie zu Ende."

Auch er selbst habe schon mal mit dem Gedanken gespielt.

"Dann hab ich gedacht, nach dem Programm ist es vorbei. Hab alles erzählt." Neue Geschichten würden sich jedoch tagtäglich ergeben, woraufhin Barth gleich die nächste lieferte. Diesmal im Mittelpunkt: die Trennung eines Freundes.