Marco Schreyl nach Tod seiner Mutter mit traurigem Geständnis: "Das hat mich so kaputt gemacht"

Schon zuvor habe sich seine sonst so starke Mutter plötzlich verändert. Sie sei plötzlich maßlos geworden, fiel ihm bei einem gemeinsamen Urlaub auf. Er wusste plötzlich, dass etwas nicht in Ordnung war.

Es habe viel Mühe gekostet, seine früher so lebensfrohe und nun immer aggressiver werdende Mutter davon zu überzeugen, sich untersuchen zu lassen. Der Gedanke an den Moment, in dem sie von ihrer Krankheit erfuhren, raubt ihm fast den Atem. "Es war ein bitterer Moment", bringt Schreyl mit brechender Stimme hervor.

"Und in diesem Moment habe ich für mich beschlossen, alles zu unternehmen, um ihr dieses Leben noch so schön wie möglich zu gestalten. Und, auch das ist bitter, es ist mir nicht gelungen", schildert er, als er sich wieder gefasst hat.

Die Krankheit habe sich so entwickelt, dass die Mutter überhaupt keine Hilfe mehr annehmen wollte, sogar ihren eigenen Ehemann aus dem Haus geworfen hat, der daraufhin bei seinem Sohn einzog.

Als sein Vater dann starb, war die Familie plötzlich gänzlich auseinandergerissen, und er fühlte sich sehr einsam. Die Mutter zog sich immer mehr zurück, wollte ihn auch nicht immer sehen.

Schließlich kam sie in eine Klinik, aber sie habe kein lebenswertes Leben mehr gehabt. "Das hat mich so kaputt gemacht. Es hat mir so unendlich weh und auch leid getan, dass sie es nicht geschafft hat, mir so zu vertrauen."



Als sie starb, war Schreyl an ihrer Seite. "Ich wollte nur schöne Sachen sagen. Und wollte sie irgendwie mit schönen Erinnerungen gehen lassen", erzählt er den gerührten Gästen abschließend.