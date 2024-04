"Ich hab ja keine andere Wahl!" So geht es Franz Müntefering nach Herz-OP

Franz Müntefering (84) ist einige Zeit von der Bildfläche verschwunden - gesundheitliche Probleme machten ihm zu schaffen. Jetzt hat er aber auch TV-Auftritte. © IMAGO / STAR-MEDIA

Dass Angela Merkels (69) früherem Vize-Kanzler (2005 bis 2007) eine Einladung für die Talkshow am Freitagabend geschickt werden konnte, stellte sich witzigerweise als gar nicht so leichtes Unterfangen heraus.

Denn eine E-Mail-Adresse hat der gebürtige Sauerländer nicht. "Ich bin nur erreichbar über mein Handy und über die Post", erzählt er Moderatorin Kim Fisher (55) am Freitagabend.

Nicht verwunderlich für einen Mann seines Alters, doch liegt es wohl eher daran, dass sich so Anfragen aller Art auf zwei Wege beschränken. "Ich habe ja kein Büro mehr, das mir das alles organisiert."

Dass er auch keine SMS oder Nachrichten per WhatsApp versendet, findet seine Frau zwar sehr altmodisch, "aber ich lebe damit ganz gut", so der 84-Jährige verschmitzt.

Da sind ihm andere Sachen sicher wichtiger im Leben, beispielsweise seine Gesundheit. Die vergangenen zwei Jahre habe er viel Zeit in Krankenhäusern verbracht, unter anderem in der Berliner Charité. So musste er sich im vergangenen Jahr einer Operation am Herzen unterziehen.