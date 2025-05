Hertel-Tochter Johanna Mross im Riverboat: Als sie ihren Opa (†85) sieht, bricht sie in Tränen aus

Leipzig - In dieser Familie ist Musik drin: Stefanie Hertels (45) Tochter Johanna Mross (23) war am Freitagabend im Riverboat zu Gast. Als sie in der Talkshow die Videoaufnahme eines gemeinsamen Auftritts mit ihrem verstorbenen Opa Eberhard Hertel (†85) sah, brach sie in Tränen aus.