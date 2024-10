Nacktschnecke an Bord: Diese Gäste entern heute Abend das Riverboat

Leipzig - Viele haben es herbeigesehnt, jetzt ist das Wochenende da: Wie immer startet es am Freitagabend mit einer neuen Folge des MDR-"Riverboat" und das hat nicht nur Deutschlands berühmteste Nacktschnecke mit an Bord.

Klaus Brinkbäumer (57) und Kim Fisher (55) freuen sich auf ihre Talkrunde mit vielen spannenden Gästen. © IMAGO / STAR-MEDIA

Als gebürtige Leipzigerin verschlägt es Erotik-Model und Reality-TV-Star Micaela Schäfer (40) auch ab und zu mal in die Messestadt und diesmal auf einen der Talksessel im MDR-Studio.

Sie nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund und präsentiert sich gern freizügig - etwa auch am Freitagabend, wenn sie dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (55) und Klaus Brinkbäumer (57) Rede und Antwort steht?

Im "Riverboat" will sie nun offenbar mal mit den verschiedensten Schlagzeilen um ihre Person aufräumen.

Ebenfalls in der Runde vertreten ist einer der bekanntesten Nachrichtensprecher: Ulrich Wickert (81) war viele Jahre das Gesicht der Tagesthemen im ARD, ist aus der Fernsehwelt nicht wegzudenken.

Bei so viel Erfahrung gibt es sicher so manche Anekdote, mit der er Moderatoren, Gäste und Publikum erheitern kann. So wird er wohl auch von einer Begegnung mit Deutschlands einstigem Kanzler Helmut Schmidt (†96) erzählen.