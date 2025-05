Axel Schulz macht Kim Fisher sprachlos: "Ihr habt die Amerikaner bestochen?"

1995 kämpfte er gegen George Foreman (†76) und hätte wohl eigentlich gewinnen müssen, tat er aber nicht. © IMAGO / Mausolf

Die Kohle half dabei, dass der Deutsche in der Weltrangliste der Schwergewichtsboxer etwas weiter nach oben kletterte. Außerdem habe Foreman jemanden gebraucht, "den er sozusagen verkloppen konnte".

Er selbst habe den Vorschlag zunächst abgelehnt, hatte im Grunde einfach die Hosen voll. Sein im vergangenen Jahr verstorbener Trainer Manfred Wolke (†81) habe ihn schließlich mit den Worten "Kiek mal, wie alt der alte Sack ist, gegen den wirst du ja wohl gewinnen können" überzeugt.

Das erste Treffen mit Foreman bei einer Pressekonferenz in New York lief etwas holprig. "Da hab ich mir in die Hosen gekackt", lacht der Ex-Boxer. Es seien so viele Leute da gewesen, so viele seien sonst nicht mal zu seinen eigenen Kämpfen gekommen.



Auch nach der Niederlage hätten er und die Box-Legende noch ab und zu Kontakt gehabt. "Er hat immer gesagt: Du hättest mich halt K.O. schlagen müssen."



Immerhin: Er sei "auf einmal der sympathischste Verlierer der Nation" gewesen, fasst Kim Fisher es zusammen. Und Mitleid von einem Taxifahrer gab es nach dem Fight noch obendrauf - der sagte sinngemäß zu ihm, er brauche nichts zahlen, weil er ja gerade erst betrogen wurde.

