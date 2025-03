Namens-Geheimnis von TV-Ärztin im Riverboat gelüftet: "Konnte ich aus seelischer Belastung abwählen"

Leipzig - Yael Adler (51) hat als Ärztin immer wieder nützliche Experten-Tipps parat - doch im Riverboat ging es am Freitagabend nicht nur um das Thema Gesundheit ...

Yael Adler (51) war am Freitagabend zu Gast im Riverboat. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Wir lüften ja Geheimnisse", verkündete Gastgeber Wolfgang Lippert (73) im Leipziger MDR-Studio.

"Und eins ist uns aufgefallen: Yael ist ja so ein wunderschöner Name, aber deine Eltern hatten sich noch einen anderen Namen für dich ausgedacht", richtete sich der Moderator an seine Gesprächspartnerin.

Nach einem lauten Lacher verriet die Medizinerin: "Also, mein anderer Name ist Dagmar."

Zur Erklärung fuhr die gebürtige Frankfurterin fort: "Ich habe den abwählen lassen, weil das steht eigentlich großen Blondinen mit langen Beinen und nicht mir."