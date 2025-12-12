Das letzte "Riverboat" 2025 lässt es noch einmal richtig krachen und diese Gäste sind dabei
Leipzig - Das MDR "Riverboat" legt an diesem Freitag das letzte Mal für dieses Jahr ab. Die Gästeliste ist voll besetzt mit Stars und es wird auch ein bisschen weihnachtlich.
Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) führen durch die Talkrunde. Sie begrüßen unter anderem Fernsehlegende Gaby Dohm (82).
Die Salzburgerin spielte unzählige Rollen und wurde vor allem durch ihre Auftritte in "Die Schwarzwaldklinik", "Um Himmels Willen" und "Polizeiruf 110" bekannt.
Dohm wuchs in einer Schauspielerfamilie auf und denkt auch mit 82 Jahren noch nicht daran aufzuhören. Bis heute dreht sie Filme und Serien.Dohms Schauspielkollege Heino Ferch (62) wird ebenfalls in der Media City Leipzig Platz nehmen. Als Kunstturner und Akrobat eroberte Ferch das erste Mal die Bühnen dieser Welt. Das half ihm auch bei waghalsigen Stunts in seinen späteren Filmen.
Heino Ferch ist aus der Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in "Lola rennt" (1998) oder "Der Tunnel" (2001). Heute spielt er in vielen Kriminalserien wie beispielsweise "Nordholm" und "Allmen" die Hauptrollen.
Das "Riverboat" sorgt für Weihnachtsstimmung
So kurz vor dem dritten Advent wird es im "Riverboat" natürlich auch etwas weihnachtlich.
Deutschlands bekannteste Theologin Dr. Margot Käßmann (67) berichtet über ihr neues Buch und die Weihnachtsgeschichte und Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller, Dresdner Traditions-Stollenbäckerin, erzählt aus der langen Familiengeschichte.
Der MDR-Kinderchor rundet mit einem Live-Auftritt die festliche Stimmung ab.
Außerdem sind Schlagersänger und "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Ramon Roselly (32) und Hunde-Profi Martin Rütter (55) im Studio zu Gast.
Das wird ein Fest! Die neue Folge des "Riverboat" vom 12. Dezember läuft um 22 Uhr im MDR und ist anschließend zum Streamen in der ARD Mediathek verfügbar.
Titelfoto: MDR/Kirsten Nijhof