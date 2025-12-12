Das letzte "Riverboat" 2025 lässt es noch einmal richtig krachen und diese Gäste sind dabei

Leipzig - Das MDR "Riverboat" legt an diesem Freitag das letzte Mal für dieses Jahr ab. Die Gästeliste ist voll besetzt mit Stars und es wird auch ein bisschen weihnachtlich.

Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) moderieren die letzte Ausgabe "Riverboat" in diesem Jahr. (Archivfoto) © MDR/Kirsten Nijhof

Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) führen durch die Talkrunde. Sie begrüßen unter anderem Fernsehlegende Gaby Dohm (82).

Die Salzburgerin spielte unzählige Rollen und wurde vor allem durch ihre Auftritte in "Die Schwarzwaldklinik", "Um Himmels Willen" und "Polizeiruf 110" bekannt.

Dohm wuchs in einer Schauspielerfamilie auf und denkt auch mit 82 Jahren noch nicht daran aufzuhören. Bis heute dreht sie Filme und Serien.

Dohms Schauspielkollege Heino Ferch (62) wird ebenfalls in der Media CityPlatz nehmen. Als Kunstturner und Akrobat eroberte Ferch das erste Mal die Bühnen dieser Welt. Das half ihm auch bei waghalsigen Stunts in seinen späteren Filmen.

Heino Ferch ist aus der Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in "Lola rennt" (1998) oder "Der Tunnel" (2001). Heute spielt er in vielen Kriminalserien wie beispielsweise "Nordholm" und "Allmen" die Hauptrollen.