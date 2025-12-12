 3.526

Das letzte "Riverboat" 2025 lässt es noch einmal richtig krachen und diese Gäste sind dabei

Die Folge "Riverboat" vom 12. Dezember wird die letzte 2025. Kim Fisher und Joachim Llambi begrüßen Gaby Dohm, Heino Ferch, Martin Rütter und Ramon Roselly.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das MDR "Riverboat" legt an diesem Freitag das letzte Mal für dieses Jahr ab. Die Gästeliste ist voll besetzt mit Stars und es wird auch ein bisschen weihnachtlich.

Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) moderieren die letzte Ausgabe "Riverboat" in diesem Jahr. (Archivfoto)
Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) moderieren die letzte Ausgabe "Riverboat" in diesem Jahr. (Archivfoto)  © MDR/Kirsten Nijhof

Kim Fisher (56) und Joachim Llambi (61) führen durch die Talkrunde. Sie begrüßen unter anderem Fernsehlegende Gaby Dohm (82).

Die Salzburgerin spielte unzählige Rollen und wurde vor allem durch ihre Auftritte in "Die Schwarzwaldklinik", "Um Himmels Willen" und "Polizeiruf 110" bekannt.

Dohm wuchs in einer Schauspielerfamilie auf und denkt auch mit 82 Jahren noch nicht daran aufzuhören. Bis heute dreht sie Filme und Serien.

Dohms Schauspielkollege Heino Ferch (62) wird ebenfalls in der Media City
Leipzig Platz nehmen. Als Kunstturner und Akrobat eroberte Ferch das erste Mal die Bühnen dieser Welt. Das half ihm auch bei waghalsigen Stunts in seinen späteren Filmen.

Heino Ferch ist aus der Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken. Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in "Lola rennt" (1998) oder "Der Tunnel" (2001). Heute spielt er in vielen Kriminalserien wie beispielsweise "Nordholm" und "Allmen" die Hauptrollen.

Gaby Dohm (82) und Heino Ferch (62) sind aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. (Archivfotos)
Gaby Dohm (82) und Heino Ferch (62) sind aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. (Archivfotos)  © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa; Sven Hoppe/dpa

Das "Riverboat" sorgt für Weihnachtsstimmung

Der MDR-Kinderchor wird bald 80 Jahre alt. Am Freitag tritt er live im "Riverboat" auf. (Archivfoto)
Der MDR-Kinderchor wird bald 80 Jahre alt. Am Freitag tritt er live im "Riverboat" auf. (Archivfoto)  © MDR Mitteldeutscher Rundfunk/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs

So kurz vor dem dritten Advent wird es im "Riverboat" natürlich auch etwas weihnachtlich.

Deutschlands bekannteste Theologin Dr. Margot Käßmann (67) berichtet über ihr neues Buch und die Weihnachtsgeschichte und Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller, Dresdner Traditions-Stollenbäckerin, erzählt aus der langen Familiengeschichte.

Der MDR-Kinderchor rundet mit einem Live-Auftritt die festliche Stimmung ab.

Außerdem sind Schlagersänger und "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Ramon Roselly (32) und Hunde-Profi Martin Rütter (55) im Studio zu Gast.

Das wird ein Fest! Die neue Folge des "Riverboat" vom 12. Dezember läuft um 22 Uhr im MDR und ist anschließend zum Streamen in der ARD Mediathek verfügbar.

