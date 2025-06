Neue Optik! Darum ist Champions-League-Sieger Bennet Wiegert jetzt blond

Alles in Kürze

Im Finale der Handball-Champions-League setzten sich die Magdeburger mit 32:26 gegen die Füchse aus Berlin durch. © Marius Becker/dpa

Auch außerhalb des Feldes sei viel passiert, mit dem die Mannschaft und er zu kämpfen hatten, wie etwa der fürchterliche Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

"Das erschüttert uns immer noch, das ist meine Heimatstadt, ich bin in Magdeburg geboren", so Wiegert. Es sei "völlig surreal" gewesen, auf demselben Platz, auf dem Monate zuvor sechs Personen getötet und mindestens 323 verletzt worden waren, die Trophäe vor Tausenden von Menschen in die Luft zu stemmen.

Es falle ihm auch heute noch schwer, seine Gefühle diesbezüglich zu beschreiben. "Daran sieht man doch, wie nahe im Leben Glück und Leid beieinanderliegen."

Als Trainer müsse er seiner Mannschaft jedoch auch in schwierigen Zeiten Ruhe geben und Sicherheit vermitteln, was ihm glücklicherweise meistens gelinge.

Bezüglich des Champions-League-Finales gegen die Füchse Berlin verriet Wiegert, dass sich sein Vater trotz bereitliegender Tickets geweigert hatte, in die Halle zu kommen: "Er hält das nicht aus. Er hat zu Hause unseren Hund betreut. Ich glaube, der Hund hat schon lange nicht mehr so viele Spaziergänge gemacht."