Neue Uhrzeit, neue Gäste: Diese Promis sind heute im Riverboat dabei

Leipzig - Hoch die Hände, Wochenende! Wie immer wird dieses vom MDR-"Riverboat" eingeläutet, das einige unterhaltsame Gäste an Bord hat. Doch Fans müssen sich am Freitagabend ein wenig länger gedulden.

Die Gastgeber sind in dieser Woche Wolfgang Lippert (73) und - wie immer - Kim Fisher (55). © IMAGO / STAR-MEDIA

Denn die beliebte Talkshow startet nicht wie gewohnt um 22 Uhr ins spätabendliche Programm, sondern erst eine halbe Stunde später. Ändert nichts daran, dass die Prominenz zahlreich erscheinen wird.

Eine von ihnen ist schon ein bekanntes Gesicht in der Sendung, die diese Woche von Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (73) moderiert wird.



Moderatorin Inka Bause (56) ist aus dem Unterhaltungsfernsehen kaum mehr wegzudenken, verkuppelt seit 20 Jahren deutsche und internationale Bauern mit potenziellen Traumfrauen.

Das hat sie am Freitagabend nicht vor, stattdessen wird sie möglicherweise mit ihrer neuen Single im "Riverboat" auftreten.

In neue Gefilde wagt sich auch Kult-Trödler und "Bares für Rares"-Urgestein Walter "Waldi" Lehnertz (58), der nicht nur seinen zweiten Krimi geschrieben hat, sondern jetzt auch der Star in seiner eigenen Doku-Soap "Waldis Welt" ist. Was er darüber wohl zu erzählen hat?