Olaf Berger verdankt seinen Namen lustigem Zufall: So sollte der Schlagerstar eigentlich heißen

Seine Mutter habe sich in dem Moment gedacht: "Ah verdammt! Jetzt ist der Name schon weg!"

So stellte der Talkshow-Gast als Erstes klar: "Also Oliver hätte mir auch gut gefallen."

Die Moderatoren Kim Fisher (54) und Matze Knop (49) führten am Freitag durch den Abend. (Archivbild) © MDR/Stephan Flad

Diese niedliche Geschichte sorgte natürlich für so einige Lacher im Leipziger MDR-Studio.

"Und dadurch heiße ich Olaf", resümierte der 60-Jährige. Doch diese Idee sei "komisch" gewesen, denn: "Olaf war in dem Jahrgang wahnsinnig beliebt, also allein in meiner Schulklasse hießen drei Jungs Olaf, das war schon ein bisschen verrückt. Deshalb heiße ich Olaf und wurde mit Spitznamen Olli genannt."

Am Ende hat der Sänger also ein bisschen von beiden Namen. So richtete er sich dann auch direkt mit dem freundlichen Angebot an Matze Knop: "Du kannst Olli zu mir sagen."

