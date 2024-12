Ostdeutscher Tierfilmer von Giftschlange gebissen: "Man kann nix machen, der stirbt heute Nacht"

Andreas Kieling (65) filmt seit 34 Jahren wildlebende Tiere. © IMAGO / STAR-MEDIA

Da wäre eine hochgiftige Seeschlange in Indonesien, die ihn in die Augenbraue biss. "Wir waren allein auf der Insel, du liegst da immobilisiert wie vor einer OP, da fragt meine Kollegin, was wir jetzt machen, und da sagt der Einzige, der auf der Insel lebt: 'Man kann gar nix machen, der stirbt heute Nacht'", berichtet Kieling im MDR-Riverboat.

Einen weiteren Biss bekam er von einer Schwarzen Mamba in Namibia. Er wollte das schwarze Maul der Giftschlange für ein Facebook-Video filmen, wobei sich einer ihrer Zähne in seinen Finger bohrte. "Einen solchen Biss überlebt man eigentlich nicht. Ich habe es nur überlebt, weil es nur ein Giftzahn war und sie vorher bei den Verteidigungsbissen schon Gift abgegeben hatte", sagte er in einem früheren TAG24-Interview.

Auf 1800 Metern im Berchtesgadener Land biss ihn zudem eine Kreuzotter, die er eigentlich nur von Hund Cleo fernhalten wollte. "Da bin ich fast kollabiert, hatte einen wahnsinnig dicken Arm. Das war auch auf der Kippe."

Ohne Fachwissen hätte er möglicherweise auch den Angriff einer Grünen Anakonda nicht überlebt, die sich um seinen kompletten Körper geschlungen hatte. "Ich lag im flachen Wasser und drohte zu ertrinken." Er habe dann ganz ruhig gehalten in der Hoffnung, die Schlange lässt von ihm ab. So kam es auch.